С 12.00 вторника ожидаются грозы и шквалистый ветер. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Белгидромет.

16 июня, с 12 до 18 часов, на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30…32, сообщает TUT.BY.

В Минске с полудня также ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.

Рекомендации МЧС

При грозе

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При сильных ливнях

— Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

— Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

— Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

— Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

При сильном ветре