С 12.00 вторника ожидаются грозы и шквалистый ветер. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Белгидромет.
16 июня, с 12 до 18 часов, на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30…32, сообщает TUT.BY.
В Минске с полудня также ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.
Рекомендации МЧС
При грозе
- Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
- Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
- Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
- Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
При сильных ливнях
— Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
— Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
— Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
— Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.
При сильном ветре
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).