Несмотря на то, что уже анонсировалось начало чартерных программ в Черногорию и Турцию, официальной информации о том, что белорусские туристы могут отправиться отдыхать в эти и другие страны, пока нет.

Первой страной, которая открыла границы для туристов из Беларуси, стала Албания. Белорусы отправились в Тирану самолетом 12 июня.

Как предполагается, с 28 июня смогут отдохнуть наши граждане и в Тунисе. Направление в последние годы набирает обороты. В пошлом году там отдохнуло 25752 белорусов (для сравнения: в 2018 году – около 7 тысяч).

Активно готовится к возобновлению приема туристов и Турция. Первый рейс в Анталию из Минска должен отправиться 1 июля.

Нужно отметить, что Турция – наиболее посещаемая белорусами после Египта страна. По турецкой статистике, в прошлом году там отдохнуло 300 тыс. белорусов.

Что касаемо Черногории, считалось, что изначально первый чартер в страну должен был отправиться 16 июня. Однако, начало полетной программы перенесли на 1 июля.

Пока только планы

Однако, нужно отметить, что это все пока только планы и непроверенная информация, официальных документов, подтверждающих эти планы, пока нет. Об этом «Ежедневнику» рассказал председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

«У всех крупных стран, у которых емкость рынка достаточно большая, есть заинтересованность в том, чтобы закрыть этот рынок для поддержания собственной инфраструктуры, в том числе, и по причине эпидемиологической безопасности. Поэтому Китай, США, Россия, Германия, Франция будут открываться как можно позже и своих граждан куда-то пускать тоже как можно позднее», – отметил он.

Те страны, которые находятся внутри Евросоюза, и их экономика зависит от туризма, а это Греция, Испания, Италия, они будут открываться раньше, но для стран Евросоюза, потому что емкости рынка ЕС достаточно для того, чтобы содержать и поддержать их инфраструктуру.

Поэтому, по мнению эксперта, в страны ЕС белорусы вряд ли попадут до середины августа.

Турция – скорее да, Черногория – под вопросом

Что касается таких стран, как Турция, Египет и Тунис, там понимают, что европейцы к ним массово не полетят, и они готовы работать со всеми, сказал собеседник издания. Там выбрали обычный санитарный протокол: в аэропорту измеряется температура, не требуются справка об отсутствии COVID-19.

«И хотя в Турции белорусов очень хотят видеть и действительно ждут, все равно официальных документов типа постановлений пока нет», – уточнил Гулый.

Тем не менее, эксперт почти уверен, что Турция, как и анонсировалась, откроется с 1 июля, поскольку внутри самой страны непростое положение с точки зрения эпидемиологической ситуации, да и экономика Турции крайне зависима от туризма.

Также, по его мнению, скорее всего, откроется, как и собиралась с 28 июня, полетная программа в Тунис.

Черногория же будет пытаться сохранить прежние позиции своего рынка, придерживается мнения представитель РСТИ.

Основной турист в Черногории – это сербы, хорваты и немцы. Поэтому здесь важную роль будет играть, какие меры безопасности будут анонсировать эти страны.

«И если в Черногории будут исходить из такой меры, что в стране, откуда прибывает турист, должно быть менее 25 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения, а вероятность того, что именно этот критерий будет основным, тогда мы скорей всего «пролетим», – сказал Филипп Гулый.

Могут открыться Грузия и Украина

«Пока нас там не ждут, но я думаю, должны открыться для наших граждан чуть позже Грузия и Украина, – отметил эксперт, подчеркнув, что это его сугубо субъективное мнение. – Эти страны нуждаются в туристах, и в силу замкнутости Европейского союза этим летом, они могут открыться для белорусов, возможно, с середины лета».

Гулый обратил внимание, что как это ни странно, в целом многое будет зависеть от России и Евросоюза. Если россиян и немцев никуда не пустят, то у белорусов есть все шансы попасть во все вышеперечисленные государства: Черногорию, Тунис, Турцию, Египет, Грузию и Украину.

«Если ЕС открывается, и европейцы поедут в Турцию, а это поток очень значимый, то сами потокодатели могут выставить требования и ограничения», – считает он.

Филипп Гулый подчеркнул, что при информации где-либо о том, куда и когда белорусы смогут улететь на отдых, крайне важно обращать внимание на первоисточник. Источником информации в данной ситуации являются все же не профессиональные сообщества, поскольку это, прежде всего, политические решения.

«А непроверенная информация вызывает у населения только раздражение и недоверие к профессионалам турбизнеса», – резюмировал эксперт.