Во время самоизоляции популярный российский певец Филипп Киркоров записал ряд шуточных клипов на различные темы. В этом ряду последним встало видео про десантника-гея.

Депутат Госдумы Владимир Шаманов первым обратил внимание на клип. Он сам оказался бывшим командующим Военно-десантных войск. Депутат призвал Киркорова извиниться за неуместную шутку и удалить данное видео из публичного доступа, сообщает Newsbel.by.

В обращении Шаманова к артисту говорится: «Не буди лихо, пока оно тихо, — уточнив, — Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете 2 главных символа десантников — тельняшку и берет…, — и добавил, — Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из социальных сетей для своего же блага, — констатировав, — Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

Представители Филиппа Киркорова очень удивились претензиям в их адрес. Они обвинили депутата в том, что у него отсутствует чувство юмора. Они также сказали, что ни перед кем Филипп извинять не будет.

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин также назвал мерзостью данный юмористический ролик. Служивший в Воздушно-десантных войсках Албин заявил: «Какая мерзость! Неужели десантура это стерпит? — и добавил, — …сними тельняшку, голубой берет и извинись перед теми, кто служил и служит сегодня в ВДВ, — уточнив, — Для нас, гвардейцев-десантников, голубой цвет — это цвет Неба, Илии Пророка и Пресвятой Богородицы! В десантуре таких как ты быть не может по определению! — и заключил, — Слава ВДВ!».

Шуточный ролик осудила и певица Вика Цыганова. По ее словам, неправильно так «дразнить» военных, которые Родину и ее граждан защищают, включая самого Киркорова и его детей.

Цыганова: «Надо знать меру. Не надо дразнить красной тряпкой быка».