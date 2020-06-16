Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев собрал необходимые 100 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты.

«Приятная новость. Есть 100 000 подписей. Сегодня в этом я уже уверен. Оставшиеся три дня поработаем над созданием небольшого запаса», — написал руководитель предвыборного штаба Дмитриева Сергей Возняк в Facebook.

К настоящему времени о сборе необходимого числа подписей заявили действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывшая депутат парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель. Вместе с тем, 15 июня Кисель заявила, что снимается с выборов. Таким образом, к настоящему времени шесть претендентов могут стать кандидатами в президенты Беларуси.

Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Беларуси при наличии не менее 100 тыс. подписей в их поддержку.

В настоящее время сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты продолжают 13 инициативных групп. Согласно календарному плану выборов, эта стадия электоральной кампании завершается 19 июня.

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.