Аэропорты «Киев» (Жуляны) и «Львов» не возобновили 15 июня прием регулярных международных рейсов из-за карантинных ограничений, сообщает avianews.com.

Столичный аэропорт должен был принять самолет «Белавиа» из Минска ночью 15 июня, однако рейс был отменен. Также не состоялись запланированные перелеты Wizz Air 16 июня, сообщает Mlyn.by.

Напомним, белорусская авиакомпания «Белавиа» с 15 июня должна была возобновить полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Аэропорт «Жуляны» на своей странице в Facebook ночью 16 июня сообщил, что не обслуживает международные регулярные рейсы до 03:00 17 июня в связи с продолжением карантина согласно постановлению Правительства Украины №392 от 20 мая.

Аналогичное сообщение выпустил аэропорт Львова. В нем также идет ссылка на постановление правительства от 20 мая 2020 года и указан срок действия запрета — до 02:59 17 июня.

Постановление правительства №392 позволяет аэропортам до завершения карантина возобновить прием международных рейсов с 15 июня, но только в регионах, где проводятся ослабления противоэпидемиологических мероприятий.

Можно ли это делать — определяет региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании утвержденных правительством критериев.

Один из них — общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не должно превышать 12. Согласно данным Минздрава Украины на 15 июня, этот показатель в Киеве составляет 15,24, что относит столицу к списку регионов, где нельзя переходить ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений. В Львовской области показатель составляет 30,71.