Белгидромет предупреждает, что по юго-западу страны прогремят грозы, местами при грозах обрушатся сильные ливни, град. Все это может сопровождаться шквалистым усилением ветра порывами до 15–20 метров в секунду.

В Витебске, Гомеле и Могилеве термометры днем будут показывать до 30 и более градусов жары. В Бресте, Гродно и Минске – 26–28°C.

Погоду будет определять теплая воздушная масса, по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность.

Ночью и утром в отдельных районах республики будет слабый туман.