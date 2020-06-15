В условиях пандемии агропродовольственный сектор справляется с потрясениями успешнее, чем в период финансового кризиса 2007–2008 годов

Агропродовольственный сектор пострадал от COVID-19 в меньшей степени, чем другие отрасли. Однако без потерь не обойдется и здесь. Потребуется не один месяц, чтобы преодолеть потрясения на продовольственных рынках. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

«Безусловно, пандемия коронавируса привела к нарушению продовольственной стабильности в мире, однако в целом, как показывает наш анализ, рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров в меньшей степени пострадали от пандемии, чем многие другие сектора», – заявил директор Отдела торговли и рынков ФАО Бубакер Бен-Белхассен.

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году производство зерновых в мировом масштабе превысит рекордный уровень прошлого года на 2,6 процента. Объем торговли зерном в 2020–2021 годах составит 433 млн тонн, что на 2,2 процента выше предыдущего сезона.

Однако производство мяса в 2020 году несколько сократится – на 1,7 процента, что связано с заболеваниями животных и нарушениями в системе поставок и сбыта. Но это падение не привело к подорожанию мясной продукции. Наоборот, цены на мясо с января 2020 года упали на 8,6 процента. В наибольшей степени подешевела баранина, мясо птицы и свинина.