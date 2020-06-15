В условиях пандемии агропродовольственный сектор справляется с потрясениями успешнее, чем в период финансового кризиса 2007–2008 годов

Агропродовольственный сектор пострадал от COVID-19 в меньшей степени, чем другие отрасли. Однако без потерь не обойдется и здесь. Потребуется не один месяц, чтобы преодолеть потрясения на продовольственных рынках. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
«Безусловно, пандемия коронавируса привела к нарушению продовольственной стабильности в мире, однако в целом, как показывает наш анализ, рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров в меньшей степени пострадали от пандемии, чем многие другие сектора», – заявил директор Отдела торговли и рынков ФАО Бубакер Бен-Белхассен.
Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году производство зерновых в мировом масштабе превысит рекордный уровень прошлого года на 2,6 процента. Объем торговли зерном в 2020–2021 годах составит 433 млн тонн, что на 2,2 процента выше предыдущего сезона.
Однако производство мяса в 2020 году несколько сократится – на 1,7 процента, что связано с заболеваниями животных и нарушениями в системе поставок и сбыта. Но это падение не привело к подорожанию мясной продукции. Наоборот, цены на мясо с января 2020 года упали на 8,6 процента. В наибольшей степени подешевела баранина, мясо птицы и свинина.
В наибольшей степени от пандемии пострадал рынок морепродуктов. Сегодня многие рыбопромысловые суда простаивают, сокращаются и объемы производства на фермах, занимающихся искусственным разведением рыбы. Им некуда сбывать свою продукцию. Ведь рестораны не работают, да и границы закрыты. К тому же в последние месяцы снижение спроса на морепродукты вызвано тем, что многие потенциальные покупатели потеряли работу и не могут позволить себе дорогостоящие продукты. Особенно резко упали розничные цены на свежего лосося и форель, и они, по оценкам экспертов, вряд ли восстановятся в ближайшее время. С молочной продукцией и сахаром особых потрясений не ожидается.
Эксперты полагают, что сегодня агропродовольственный сектор справляется лучше с экономическими потрясениями по сравнению с глобальным кризисом 2007–2008 годов. В 2020 году у стран есть надежные запасы продуктов, а цены на них сейчас – относительно низкие. Отчасти такая благоприятная ситуация объясняется и тем, что этот сектор уже имеет опыт работы в условиях кризиса.