Ученые из Университета Мэриленда, Университета Джона Хопкинса и Тель-Авивского университета обнаружили глубоко в недрах Земли структуры неизвестной природы, разогретые до сверхвысоких температур. Зоны размером с целый континент залегают на границе между ядром и мантией, в 2900 км под поверхностью, сообщает Science.

Впервые о них стало известно благодаря землетрясениям. Сейсмические волны помогают составить примерную карту «внутренностей» планеты – ученые измеряют их скорость и фиксируют, где и на какой глубине она меняется.

Авторы нового исследования проанализировали данные сейсмических наблюдений, сделанных в последние 30 лет – всего около 700 сейсмограмм.

«Рассматривая тысячи эхо-сигналов с границы ядро-мантия, мы получили совершенно новую перспективу», – отметили они.

Результаты показали, что между ядром и мантией Земли залегает множество структур, влияющих на движение волн. Одна из них расположена под Маркизскими островами в южной части Тихого океана. Ранее ученые не подозревали о ее существовании. Кроме того, была обнаружены крупная «аномальная» зона под Гавайями.

В целом недра Земли оказались гораздо более неоднородными, чем считалось раньше – неизвестные структуры занимают примерно 40% их площади. Ученые не смогли сказать, что они из себя представляют – расплавленную магму, вытекающее из ядра железо или что-то еще. Но надеются, что новые исследования приблизят их к пониманию геологических процессов в центре нашей планеты.