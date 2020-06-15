Правоохранительные органы объявили в розыск семью граждан РФ, которые пропали в столице, информирует ГУВД Мингорисполкома. Исчезли родители и двое детей.

По официальным данным, в розыск объявлены 59-летний Владимир Кочетов и его 37-летняя супруга, а также двое сыновей, трех и шести лет.

Как заявили обеспокоенные родственники, семья не выходит на связь с 5 июня. Известно, что в тот день примерно в 11:40 вся семья на автомобиле «Лада» (р.з. Т734ТН178) выехали из гостиницы, расположенной на улице Сторожевской.

Дальнейшая судьба и местонахождение россиян остаются пока неустановленными.