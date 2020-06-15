15 июня соответствующее заявление сделал Национальный банк Беларуси.

Руководителем временной администрации назначена Надежда Ермакова. Согласно сообщению Нацбанка, это решение принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк»), недопущения ухудшения его финансового состояния».

С 11 июня в Белгазпромбанке проводят проверку сотрудники Департамента финансовых расследований. Российские акционеры, обладающие основной долей капитала в нем, ранее заявили о незаконности действий белорусских структур в отношении этого финансового учреждения.

Претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико видит в действиях белорусских силовиков в отношении Белгазпромбанка политические мотивы. Много лет он являлся его руководителем.