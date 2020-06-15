В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2020 года №339 прописано, какие категории бюджетников имеют право на первоочередное получение арендного жилья.

Благодаря расширению данного перечня, в него включены тренеры-преподаватели по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ — училищ олимпийского резерва, тренеры национальных команд по видам спорта.

Также таким правом обладают медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключившие контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте руководителями структурных подразделений облисполкомов, Минского горисполкома, городских, районных исполкомов, местных администраций районов.

Сообщается, что порядок подтверждения потребности в специалистах будет определяться Мингорисполкомом и облисполкомами.

Также на сайте Совета Министров Беларуси говорится, что документ также касается медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.