Выгодные акции в супермаркете, установка окон и дверей, услуги сантехника. Едва заглянешь в почтовый ящик – оттуда так и норовит вывалиться кипа полезных (а чаще – не очень) листовок и объявлений. Сталкивались с таким? Теперь же со спамом решили бороться на законодательном уровне.

Опускать рекламу в почтовый ящик только с вашего согласия – такая норма есть в проекте закона. Сейчас он в парламенте, пишет ОНТ. Способов отказаться от макулатуры несколько. Например, написать рекламодателю или распространителю письмо. И прислать его адресату по тому же принципу. Можно позвонить. А чтобы уж точно ваш почтовый ящик обходили стороной, самый простой и доходчивый способ – разместить на нём соответствующую наклейку.

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Жалоб было достаточно много, вызывает массу недовольства размещение рекламы в почтовых ящиках. Это связно с тем, что ухудшается санитарное состояние подъездов жилых многоквартирных домов, а также придомовой территории, учитывая ее беспорядочное размещение и распространение. Есть административная ответственность за нарушение норм в распространении рекламы».

Дело может закончиться штрафом. После того, как законопроект депутаты одобрят (впереди второе чтение), «иммунитет» останется лишь у газет и жировок, содержащих рекламу.