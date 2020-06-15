Сейчас масштаб этой неопределенности просто чрезмерно велик. Для Беларуси, у которой был накопленный груз системных проблем, кардинальное изменение ситуации привносит еще большую неопределенность.

Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук в ходе онлайн-семинара, посвященному состоянию белорусской экономики, ее анализу и прогнозам.

По словам Дмитрия Крука, COVID-19 принципиально изменил ситуацию и главные проблемы, с которыми сталкивается Беларусь – замедление.

«Пока нет окончательного понимания, с какими масштабами проседания внешнего спроса мы столкнемся. Это во многом зависит от того, как будет выходить из карантина весь мир и конкретно Россия, в которой также ситуация с пандемией пока не завершилась. Кроме того, для нас актуален нефтяной шок в части глобального изменения цены на нефть. Это влияет на обменный курс. И очень важное для нас последствие в виде стихийных ограничений со стороны людей и бизнеса, которые приводят к проседанию спроса», — объяснил эксперт.

Как отметил экономист, по сути, сейчас для властей возникла «вилка»: чем жертвовать. «Жертвовать соображениями роста, соображениями дохода или соображениями финансовой и макроэкономической стабильности. Пока у нас последние пару недель зависание: все хотят понять, по какому сценарию мы движемся», — пояснил Дмитрий Крук.

Он сообщил, что в госорганах сейчас идет бурная дискуссия о том, что делать с госсектором, поддерживать его или нет, а если поддерживать, то в какой форме. Все это может вылиться в угрозу финансовой стабильности и в целом проблему для экономики. Сложности способны возникнуть из-за груза накопленных в прошлом проблем, т.е. точек уязвимости. Они могут негативно сказаться на экономическом развитии, если власти захотят простимулировать выпуск.

Дмитрий Крук выделил четыре таких точки: бремя и качество корпоративных долгов, состояние ликвидности в иностранной валюте, состояние ликвидности в национальной валюте, бремя и устойчивость госдолга.

В целом, по словам экономиста, ситуация в белорусской экономике на ближайшие 1,5-2 года очень неопределенная.