Первый летний пост готовит верующих к встрече праздника в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который ежегодно отмечается 12 июля.

Петров пост, или, как его еще называют, — Апостольский, начинается всегда в разные дни. Он не фиксированный и может длиться от недели до месяца. Продолжительность зависит от дня Пасхи. В 2020 году длительность поста — 27 дней, с 15 июня по 11 июля, пишет Mlyn.by.

— Изначально Петров пост был установлен для тех, кто по каким-то причинам не мог держать Великий пост, — рассказывает клирик Свято-Елисаветинского монастыря иерей Александр Пашковский. — Со временем же он стал одним из четырех постов Православной церкви.

По строгости Петров пост уступает Великому и Успенскому. Можно вкушать рыбу, а вот мясо, молоко, яйца есть запрещается, как и во время любого другого поста. Но священники всегда напоминают, что говение не главное, пост — это не диета. Пост в первую очередь — молитва.

— Мы начинаем подготовку к встрече праздника Петра и Павла — это первоверховные апостолы, основатели Церкви. И чтобы достойно подготовиться, чтобы ощутить радость праздника, нужно потрудиться. За любой труд полагается награда. Пост — это труд. Награда — это благодать. И насколько мы потрудимся, настолько потом получим вознаграждение, — резюмировал священник.