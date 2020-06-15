Власти района Фэнтай на юге Пекина ввели в действие механизм реагирования военного времени и поместили жителей 11 жилых комплексов под карантин из-за вспышки коронавируса на одном из крупнейших рынков «Синьфади», который обеспечивает около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах.

По данным китайских СМИ, следы коронавируса были обнаружены в пробах с доски для разделки импортированного лосося. По мнению вирусологов, сами по себе лосось и другие морепродукты не могут быть переносчиками COVID-19, но он может попадать на продукты при их соприкосновении с зараженными поверхностями.

Рыба поступила на «Синьфади» с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг коронавируса. За ночь пекинские сетевые супермаркеты изъяли из продажи лосось. Рынок «Синьфади» закрыт и оцеплен военными и полицией. Все улицы, по которым можно проехать к рынку, перекрыты. Также закрыт въезд на проходящую рядом скоростную автотрассу, передает ТАСС. В районе рынка изменены маршруты общественного транспорта.

В связи со вспышкой коронавируса власти Пекина ужесточат санитарно-эпидемиологический контроль за иностранными товарами и проверку всех прибывающих из-за границы. Также ужесточаются проверки приезжающих в Пекин из других регионов Китая.

Более 10 тысяч работников рынка должны пройти тестирование на COVID-19. За сутки более чем у 40 сотрудников уже подтвердился коронавирус, причем болезнь протекает бессимптомно. Помимо «Синьфади», приостановлена работа еще нескольких оптовых рынков Пекина. Для снабжения пекинцев овощами и фруктами будут открыты временные павильоны и палатки, передает «Интерфакс».

В связи со вспышкой коронавируса в помещенных под карантин компаундах закрыты детсады и школы, жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома. Власти будут доставлять жителям еду на дом с помощью волонтеров. В Пекине отменены спортивные мероприятия, введен мораторий на внутренний туризм. Начато массовое обследование населения.