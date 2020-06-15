В опубликованном информационным ресурсом abw.by письме, под которым стоят фамилии потенциального кандидата в президенты и руководителя ее инициативной группы Сергея Штоды, дается объяснение такому поступку.

Якобы советом Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» с самого начала было определено участие в предвыборной кампании с обязательным снятием их кандидата «в пользу поддержки более опытного».

Как отмечается в письме, собранные подписи в поддержку Натальи Кисель «условно» передаются в общую корзину выборов и равнозначно распределяются между теми, кому «члены Ассоциации отдают свои симпатии». А именно: не принимающему уже участия в выборах О. Гайдукевичу, с надеждой, что будет принимать участие в них Ю. Губаревичу, с уверенностью, что победит, А. Лукашенко, из предпринимательской солидарности В. Цепкало, «за реальные труды для народа» А. Дмитриеву, за настойчивость А. Канопацкой, с пожеланием сил и терпения С. Тихановской. По имеющейся информации, инициативная группа Натальи Кисель собрала уже 108 тысяч подписей, что достаточно для ее регистрации в качестве кандидата в президенты.

Одной из целей, которые ставили перед собой перевозчики, участвуя в предвыборной компании, – «обозначить сложные, жизненно необходимые вопросы малого бизнеса».