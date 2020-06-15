15 июня днем в столице во дворе дома на улице Крупской под колесами грузовика погибла 81-летняя женщина.

По предварительным данным, 49-летний водитель мусоровоза после загрузки начал движение и наехал на переходившего проезжую часть пешехода. От полученных повреждений человек скончался.

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, возбуждено уголовное дело. Всех, кто имеет хоть какую-то информацию по данному происшествию, его сотрудники просят позвонить по телефонам: 8-017-389-55-55, 8-033-333-67-19.