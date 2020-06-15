По мнению главы ведомства, жилищно-коммунальные услуги окупаются полностью – исключение составляет только отопление и подогрев воды.

Белорусы к концу текущего года должны будут оплачивать услуги ЖКХ на 83%, об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», передает Sputnik.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время практически все услуги, кроме подогрева воды и отопления, являются окупаемыми и оплачиваются населением в полном объеме.

«По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением (то есть окупаться), на уровне 83 с хвостиком процентов», — сказал министр.

По его данным, организации ЖКХ при оказании услуг вынуждены сдерживать свои затраты, применяя новые методы и технологии в своей работе. Благодаря этому удается уменьшить бюджетное субсидирование примерно на 200 миллионов рублей.

Он также сообщил, что в Беларуси всего более четырех миллионов лицевых счетов. Из них на начало этого года были не оплачены 340 тысяч, что составляется более 8%.

«Это десятки миллионов рублей, которые не оплачены населением. Это вымытые оборотные средства организаций ЖКХ», — подвел итог министр ЖКХ.

Напомним, что с 1 июня в республике подорожали услуги теплоснабжения — повышение стоимости предусмотрено плановым ростом тарифов на ЖКУ в пределах пяти долларов. Повышение тарифов ЖКХ в 2020 году на эту сумму анонсировал ранее заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.