Всемирный союз староверов перевел четвероевангелие на русский язык напрямую с церковнославянского. Это сделано впервые, рассказал РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов.

Мы перевели именно с церковнославянского. Ранее считалось, что переводить Евангелие на русский можно только с греческого или иврита. Но первый перевод Евангелия на церковнославянский был сделан с латыни, а не с греческого. Поэтому есть расхождение между русскоязычным текстом и тем, что читают в храмах, – отметил глава союза староверов.

Как пояснил Севастьянов, Евангелие перевели на русский, чтобы людям было проще понимать, что происходит на богослужении.

Мы не сторонники русификации богослужения. Наоборот. А теперь люди дома или в храме могут взять эту книгу – и им станет понятнее, что происходит на службе, ведь там все на церковнославянском, – подчеркнул Леонид Севастьянов.