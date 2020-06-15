Здесь пройдет традиционный вечер поэзии Иосифа Бродского. Кроме того, администрация театра приглашает всех желающих принять участие в поэтическом флэшмобе.

Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича предлагает всем жителям Бобруйска немного побыть актерами, записать на видео прочтение стихов Иосифа Бродского и выложить в социальные сети с хэштегом #BobrBrodsky. Самые лучшие видео театр опубликует на своей странице.

А 20 июня театр приглашает всех на уже традиционный вечер поэзии Иосифа Бродского (на малой сцене в 18.00).