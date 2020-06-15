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Сыграны матчи 13-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск)  2:2

Голы: 0:1 — Иванович, 8; 1:1 — Нехайчик,61; 2:1 — Скавыш, 78; 2:2 Подстрелов, 81.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«РУХ» (Брест) — «Витебск»  0:1

Голы: 0:1 — Николаеску, 10; 

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«РЦОР-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) 0:1

Голы: 0:1 — Ковель, 47; 

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Динамо-Минск» — «Славия» (Мозырь) 1:0

Голы: 1:0 — Шикавка, 36; 

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест» 0:2

Голы: 0:1 — Лаптев,26; 0:2 — Кисляк, 28; 

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Неман» — «Смолевичи» 2:0

Голы: 1:0 — Жуковский, 68; 2:0 — М.Яблонский, 88; 

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Городея» — «Слуцк» 3:0

Голы: 1:0 — Архипов, 34; 2:0 — Архипов, 51; 3:0 — Павлючек, 56.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Минск» — «Ислочь» (Минский район) 0:1

Голы: 0:1 — Комаровский (п), 56.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Белшина" одержала первую победу

1 "Белшина" одержала первую победу БАТЭ 13 8 3 2 27-14 27
2 "Белшина" одержала первую победу Шахтер 13 7 4 2 19-5 25
3 "Белшина" одержала первую победу Динамо-Брест 13 7 1 5 25-15 22
4 "Белшина" одержала первую победу Торпедо-БелАЗ 13 6 4 3 16-12 22
5 "Белшина" одержала первую победу РЦОР БГУ 13 7 1 5 17-15 22
6 "Белшина" одержала первую победу Неман 12 6 2 4 19-13 20
7 "Белшина" одержала первую победу Динамо-Минск 13 6 1 6 18-12 19
8 "Белшина" одержала первую победу Ислочь 13 6 1 6 14-17 19
9 "Белшина" одержала первую победу Витебск 13 4 6 3 14-15 18
10 "Белшина" одержала первую победу Слуцк 13 5 3 5 17-20 18
11 "Белшина" одержала первую победу Рух 13 3 6 4 10-12 15
12 "Белшина" одержала первую победу Городея 13 4 3 6 11-17 15
13 "Белшина" одержала первую победу Славия-Мозырь 13 4 3 6 15-21 15
14 "Белшина" одержала первую победу Минск 11 4 1 6 14-23 13
15 "Белшина" одержала первую победу Смолевичи 12 1 4 7 11-19 7
16 "Белшина" одержала первую победу Белшина 13 1 3 9 10-27 6

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