"Белшина" одержала первую победу

Сыграны матчи 13-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.
БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск) 2:2
Голы: 0:1 — Иванович, 8; 1:1 — Нехайчик,61; 2:1 — Скавыш, 78; 2:2 Подстрелов, 81.
Голы: 0:1 — Николаеску, 10;
«РЦОР-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) 0:1
Голы: 0:1 — Ковель, 47;
«Динамо-Минск» — «Славия» (Мозырь) 1:0
Голы: 1:0 — Шикавка, 36;
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест» 0:2
Голы: 0:1 — Лаптев,26; 0:2 — Кисляк, 28;
Голы: 1:0 — Жуковский, 68; 2:0 — М.Яблонский, 88;
Голы: 1:0 — Архипов, 34; 2:0 — Архипов, 51; 3:0 — Павлючек, 56.
«Минск» — «Ислочь» (Минский район) 0:1
Голы: 0:1 — Комаровский (п), 56.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|13
|8
|3
|2
|27-14
|27
|2
|Шахтер
|13
|7
|4
|2
|19-5
|25
|3
|Динамо-Брест
|13
|7
|1
|5
|25-15
|22
|4
|Торпедо-БелАЗ
|13
|6
|4
|3
|16-12
|22
|5
|РЦОР БГУ
|13
|7
|1
|5
|17-15
|22
|6
|Неман
|12
|6
|2
|4
|19-13
|20
|7
|Динамо-Минск
|13
|6
|1
|6
|18-12
|19
|8
|Ислочь
|13
|6
|1
|6
|14-17
|19
|9
|Витебск
|13
|4
|6
|3
|14-15
|18
|10
|Слуцк
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|11
|Рух
|13
|3
|6
|4
|10-12
|15
|12
|Городея
|13
|4
|3
|6
|11-17
|15
|13
|Славия-Мозырь
|13
|4
|3
|6
|15-21
|15
|14
|Минск
|11
|4
|1
|6
|14-23
|13
|15
|Смолевичи
|12
|1
|4
|7
|11-19
|7
|16
|Белшина
|13
|1
|3
|9
|10-27
|6