15 июня поздно вечером об этом появилось сообщение на сайте и в телеграмм-канале претендента в кандидаты в президенты.

Также сообщается, что всего собрано 335000 подписей в его поддержку, инициативной группой проверено — 220000.

В очередной раз уточнена дата окончания подписной кампании потенциального кандидата в президенты – 18 июня.

Виктор Бабарико, давая в этот же день интервью финансово-экономическому журналу «Forbes Russia», сказал:“Уже выросло не одно поколение, для которых суверенитет Беларуси — абсолютная ценность”. А затем, записывая обращение к своим единомышленникам по дороге в Бобруйск, высказал удивление: как у нас в стране после 26 лет «той самой стабильности» такие вещи как право на труд, достойная зарплата, нормальная жизнь стали настолько в дефиците, что потеря их кажется невосполнимой. Он заявил, что нужно сделать так, чтобы угрозы лишения работы за то, что человек не поставил подпись за кого-то, не могли бы быть серьезными ни для одного белоруса. И далее, обращаясь к избирателям, произнес: «Как бы вас не заставляли за кого-либо подписываться, помните, что на этом этапе вы можете подписаться за любого из кандидатов (осталось еще 3 дня) и ничего вам за это не будет».