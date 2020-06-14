Президент Владимир Путин в телеинтервью заявил о лидерстве России в разработке новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

По его словам, сбивать гиперзвуковые ракеты сегодня пока не умеет никто, однако Россия близка к производству «контргиперзвуковых» средств защиты.

Высока вероятность того, что Россия сумеет создать новейшее оружие раньше других стран и «приятно удивить партнеров».

«Когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил Путин в интервью, показанном в эфире «Вести недели».

В настоящее время Россия активно модернизирует своей военный потенциал и вводит в эксплуатацию новые комплексы.

«И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — подчеркнул Путин.