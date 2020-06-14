На пикете по сбору подписей за Валерия Цепкало в Солигорске 13 июня подписалось более 500 человек

Присутствовал на пикете, который расположился возле торгового центра «Вест», и сам Валерий Цепкало.

О чем он говорил с окружившими его людьми? Отвечал на их вопросы. Людей волновало разное. Но общий посыл сводился к тому, какие изменения нужны, чтобы стало лучше жить, чтобы страна шагнула вперед в своем развитии. Валерий Цепкало уверен: необходимы реформы. В частности, на его взгляд, надо реформировать здравоохранение, правовую систему, милицию. Модернизировать образование. Подчеркнул, что образование является двигателем прогресса и развития. Упомянул о большой роли учителя, повышении значимости педагога в будущем Беларуси.

Претендент в кандидаты в президенты РБ считает, что следует дать возможность свободно развиваться бизнесу. А также вернуть страну в демократическое поле, чтобы, по его словам, мы все свободно дышали, свободно высказывали свое мнение. На телевидении свободно дискутировать и спорить по вопросам экономического, политического курса страны. Валерий Цепкало заявил: государство должно быть открыто для своих граждан и полностью отчитываться перед ними за каждую копейку, которую потратило на свое содержание. А когда он сказал, что все альтернативные претенденты в кандидаты сходятся в том, что необходимы сменяемость власти и ограничение сроков для пребывания на должности президента, люди зааплодировали. Кто-то спросил, каким он видит будущий парламент? Ответ в смысловой передаче был такой — это парламент, где представлены разные точки зрения, где руководителя государства будет ожидать, как он выразился, сопротивление материала. Президенту в парламенте надо будет уметь убеждать и обосновывать свою позицию, приводить весомые доводы, почему следует делать именно так, а не иначе.

Примерно в час дня Валерий Цепкало уехал. А пикет продолжался до 20.00. Я подошла к пикету еще раз в начале седьмого вечера. Солигорчане активно продолжали фиксировать свое согласие на то, чтобы Валерия Цепкало зарегистрировали кандидатом в президенты. От сборщиков подписей — их было четверо — узнала, что они прибыли в Солигорск, из Минска. Руководитель пикета Филипп Дайнеко, с которым мы отошли слегка в сторонку, чтобы не отвлекать остальных сборщиков, сказал корреспонденту «Народной Воли», что на момент нашего разговора за Валерия Цепкало подписалось на данном пикете уже порядка 500 человек. А впереди еще почти два часа работы.

— Завтра мы тоже приедем в Солигорск с пикетом. Будем собирать подписи на этом самом месте с 12 до 18, — сообщил он. И добавил, что обстановка во время пикета была спокойной, атмосфера доброжелательная, никакого негатива.

На вопрос, не стало ли, по его наблюдениям, меньше желающих подписаться за Валерия Цепкало в последние дни, я услышала ответ, что желающих подписаться еще больше. И это видно по результатам работы пикетов.

Неподалеку от пикета за Валерия Цепкало собирали в этот день подписи за Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико. Пикеты за этих двух претендентов стоят в городе ежедневно и, как говорится, востребованы.

— Перемен, как я хочу перемен!- ответила молодая красивая женщина, когда я спросила ее, почему она поставила подпись за Валерия Цепкало.

Стоявший рядом с ней мужчина, услышав ее слова, улыбнулся.

— А вы почему подписались за Валерия Цепкало, — обратилась я к нему.

— Я тоже считаю, что нужны перемены.

За спиной у меня кто-то пропел:

— Перемен требуют наши сердца. – И подытожил.- Песня в точку.