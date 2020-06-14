В интернете появилась видеозапись раскаяния находящегося под домашним арестом актера по поводу смертельного ДТП, которое он устроил в Москве 8 июня.

Виновник трагедии просит прощения у родственников погибшего водителя автомобиля, который он протаранил, и предлагает им свою помощь. «Это не попытка откупиться, а попытка искупить», – говорит он.

Артист не надеется на то, что его простят, утверждая, что нет ему прощения также у его жены, детей и всех тех, кто ему верил. Говорит, что не понимает, как дальше жить.

«Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», – завершает артист свой монолог.