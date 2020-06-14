Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику: спад производства станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сокращение в среднем на 5,2 процента.

Это данные из июньского выпуска доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики». В странах с развитой экономикой ожидается сокращение активности на 7 процентов, а в государствах с формирующимся рынком и в развивающихся странах замедление составит в среднем 2,5 процента. Доходы на душу населения могут снизиться в этом году на 3,6 процента, в результате чего миллионы людей окажутся в нищете. Сложнее всего придется странам, в большей степени затронутым пандемией, а также тем, чья экономика зависит от международной торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Объем производства в зоне евро в 2020 году, как ожидается, сократится на 9,1 процента: широкое распространение коронавируса в крупнейших странах больно ударило по деловой активности. США в этом году могут потерять 6,1 процента ВВП – страна оказалась в числе наиболее сильно пострадавших от коронавируса, а меры по борьбе с пандемией дорого обошлись бюджету. Экономику Японии, по прогнозам, ждет потеря также 6,1 процента ВВП – профилактические меры вызвали там замедление экономической активности.

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии прогнозируется спад в среднем на уровне 4,7 процента, причем рецессия затронет почти все страны. Так, в России по итогам года будет, вероятно, зафиксировано сокращение экономики на 6 процентов. Потери будут отчасти компенсированы лишь к концу 2021 года: в следующем году аналитики Всемирного банка сулят экономике России рост на уровне 2,7 процента.

В Беларуси и на Украине объемы валового продукта сократятся на 4 и 3,5 процента, а рост в 2021 году прогнозируется на уровне 1 и 3 процентов соответственно. Казахстан и Кыргызстан недополучат в текущем году 3 и 4 процента ВВП, а возобновление роста в 2021 году в этих странах произойдет на уровне 2,5 и 5,6 процента.

В минус при подведении итогов года не уйдут лишь два государства региона. В Туркменистане, считают во Всемирном банке, рост будет нулевым в этом году и положительным – в размере 4 процентов – в следующем. А вот экономика Узбекистана уже по результатам 2020 года окажется хоть и в небольшом, но плюсе – 1,5 процента, а в 2021 году сможет продемонстрировать 6,6 процентов экономического роста.

В международной организации полагают, что, возможно, прогнозы еще предстоит пересмотреть в сторону дальнейшего понижения экономических показателей. Директор Департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе предупредил, что события последних месяцев уже заставили банк осуществить «беспрецедентную по своей стремительности и резкости» переоценку показателей роста мировой экономики, а потому «директивным органам следует быть готовыми в случае необходимости принять дополнительные меры по стимулированию деловой активности».