Претендент в кандидаты в президенты связывает действия властей в отношении Белгазпромбанка, руководителем которого он был, а также в отношении его друзей и их фирм непосредственно со своей персоной. Он не исключает, что они носят политический характер.

11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) нагрянули в головной офис Белгазпромбанка, а также в компании «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр».

12 июня по поводу данных действий своего подразделения сделал заявление Комитет госконтроля, сообщив, что ДФР возбуждены уголовные дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка.

В тот же день, 12 июня, вечером Виктор Бабарико объяснил, что его выступление перед членами инициативной группы и сторонниками состоялось раньше времени, потому что он не исключает вариант быть задержанным правоохранительными органами и хочет быстро «чего-то» сказать.

Это «чего-то» касалось, прежде всего, денег и ценных бумаг на 200 тыс. долларов США и 250 тыс. евро, которые во время обысков могли быть найдены и изъяты у его друзей. Обращаясь к правоохранителям, он заявил: «Если они являются источником обвинений, то снимайте их, это деньги мои и я их собираюсь и собирался отражать в своей декларации. И очень надеюсь, что они будут не только в моей декларации, но и мне будут возвращены».

В интервью российскому информационному ресурсу РБК, которое стало доступно читателям на следующий день, политик сказал, что готов был к провокационным действиям со стороны власти, но не ожидал, что они станут столь масштабными. Он заявил: «Запуск этого сценария сейчас не может меня остановить. Мы предприняли все действия, чтобы дойти до 9 августа, даже если я буду вне доступа. У нас есть законодательство, и оно четко определяет, кто не может быть допущен до выборов, и даже задержанный человек может быть допущен, поэтому у нас все подготовлено на тот случай, если я неожиданно пропаду».

На 13 июня по инициативе потенциального кандидата в президенты было перенесено и интервью с корреспондентом Deutsche Welle, которое планировалось несколькими днями позднее. В разговоре с журналистом он сказал: «Я был готов, что меня задержат сегодня ночью. Мы в штабе все работаем, понимая, что кто-то может сейчас ворваться, мы к этому готовы. Главное наше беспокойство – чтобы те подписные листы, которые содержат волеизъявление наших граждан, дошли до избирательных комиссий. Они в безопасности, и это намного более ценный ресурс, чем я».