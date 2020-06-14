В ночь на 14 июня 1941 года более 15 тысяч жителей страны были массово депортированы в северные и восточные регионы СССР. Около 6000 из них погибли.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, в стране массовых мероприятий не организовывалось. Различные акции были проведены в интернете. Правда, людям не возбранялось посетить памятные места. В разных населенных пунктах жители Латвии вспоминали трагические события, приносили цветы к могилам и монументам.

Первые лица страны президент Эгил Левитс и председатель Сейма Инара Мурниеце также возложили цветы к памятнику Свободы в Риге.

Президент в Рижском замке встретился с теми, кто пережил ссылку в Сибирь.