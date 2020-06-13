За шесть месяцев научное сообщество накопило знания о COVID-19, однако многие вопросы, в том числе о передаче вируса от «бессимптомных» носителей, все еще остаются открытыми. Специалисты Всемирной организации здравоохранения провели онлайн-брифинг на эту тему.

Какой процент инфицированных, не имеющих симптомов?

В настоящий момент вопрос о «бессимптомных» носителях коронавируса все еще находится в стадии изучения, хотя кое-какие знания за шесть месяцев накопить удалось. Об этом заявила эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове, отвечая на вопросы журналистов в ходе виртуальной пресс-конференции.

По разным разным оценкам, без симптомов может протекать болезнь у 6–41 процента инфицированных. В ВОЗ вывели средний показатель – 16 процентов. По словам Ван Керкхове, у многих из тех, кого считают «ассимптоматичными», есть клинические проявления инфекции, но они очень незначительные и многие их просто не замечают.

Второй вопрос, могут ли эти люди заражать окружающих, не кашляя и не чихая. Специалисты считают, что могут. Чтобы понять это, они выявили, с кем контактировал человек с лабораторно подтвержденным COVID-19, и подсчитали, сколько из них оказались также инфицированы. Такие исследования проводились в нескольких странах, однако на данный момент получены лишь скудные сведения. Согласно предварительным данным, около 40 процентов инфицированных заражаются от «бессимптомных» носителей.