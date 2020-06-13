Необычно проводят разъяснительную работу спасатели вместе со спортсменами гродненского аэроклуба среди детей.

На игровую площадку городского детского сада №101 приземлился яркий подарок. В контейнере детишки нашли книжки, раскраски, наклейки о безопасности, а также сладкие угощения от героев мультсериала «Волшебная книга».

Стартовала акция МЧС «Каникулы без дыма и огня», направленная на то, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия, участниками которых могут стать дети.

«Посылки безопасности» получит ребятня в разных регионах Гродненской области.