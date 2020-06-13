На Оршанском льнокомбинате в июле заработает швейная фабрика

На Оршанском льнокомбинате реализуется новый проект.

С нуля создается совершенно новое для предприятия производство – швейная фабрика, где будут шить мужскую и женскую одежду изо льна: брюки, джинсы, рубашки, блузки, платья.

В начале июля она заработает, а пока активно ведется монтаж оборудования на всех участках.

Проектная мощность производства – 300 тысяч изделий в год. По словам генерального директора Оршанского льнокомбината Владимира Нестеренко, этот проект позволит произвести более глубокую переработку готовых тканей в изделие, получив прибавочный продукт. К слову, на новой фабрике будет создано дополнительно 60 рабочих мест.

– Сегодня для нас важно удержаться на рынке, обеспечить занятость работников и достойный уровень заработной платы, – отмечает Владимир Васильевич. – И для этого мы приложим все усилия. Лен – национальное богатство, и наша задача – сохранить его и приумножить.