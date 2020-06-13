Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК) возбуждены уголовные дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка, сообщается в нем.

В сферу внимания контролеров попали также некоторые коммерческие структуры, представители которых обвиняются в легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Задержаны 15 человек, в том числе заместители руководителя банка, а также представители коммерческих структур – в основном бывшие сотрудники финансового учреждения.

В заявлении КГК отмечается, что департамент финансовых расследований проводил мероприятия с 2016 года. Якобы тогда в поле зрения финансовой милиции попали бывшие и нынешние топ-менеджеры, работники Белгазпромбанка. Контролерами направлялись запросы в зарубежные государства. В декабре прошлого года на них получены ответы, информация из которых позволила ДФР «активизировать проверочные и оперативно-розыскные мероприятия».

Госконтроль утверждает, что получены доказательства того, что бывшие и действующие работники Белгазпромбанка участвовали в незаконном выводе денежных средств за границу.

КГК сообщает, что у подозреваемых изъято более 4 млн долларов США.