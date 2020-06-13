У экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) нет никаких претензий к австралийской «простой» пачке сигарет. Закон, который запрещает яркие и «манящие» упаковки табака, не противоречит международным требованиям в сфере торговли. Этим вердиктом апелляционной палаты ВТО завершен многолетний спор по делу, известному как «Австралия – табачная упаковка».

«Это решение – знаменательная победа в борьбе за здоровье людей во всем мире и серьезное поражение для табачной индустрии», – заявила руководитель Секретариата Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе с табаком Адриана Бланко Маркизо.

В 2012 году в Австралии был принят закон о «простой упаковке», согласно которому страна требовала от табачных компаний выпускать сигареты и другие табачные изделия в стандартизированных пачках без атрибутов бренда, фирменной окраски или логотипов. Закон позволяет наносить название товарного знака только в установленном формате и мелким шрифтом на верхней стороне пачки сигарет. При этом фотографии и надписи о вреде курения должны занимать 75 процентов лицевой стороны упаковки и 90 процентов – обратной.

Этот закон вызвал негодование представителей табачной индустрии, и ряд стран выступили в их поддержку, заявив, что положения австралийского закона нарушают права на интеллектуальную собственность, связанные с брендовыми названиями.

Табачные компании не могут сами обращаться с иском в ВТО. Поэтому с исками о защите производителей сигарет в эту Организацию обратились несколько государств. В числе истцов этого «торгового спора» были Гондурас, Доминиканская Республика и Украина. В связи с обращениями этих стран появилось дело под названием «Австралия – табачная упаковка». В 2015 году Украина отозвала свои претензии к Австралии. Однако одновременно к числу защитников табачных компаний присоединились Куба и Индонезия.

Здоровье важнее торговли

28 июня 2018 года группа экспертов ВТО по разрешению споров рассмотрела претензии к Австралии и сочла их необоснованными. Эксперты постановили, что решение Австралии о «простой упаковке» сигарет не нарушает международные требования, разработанные под эгидой ВТО. Куба и Индонезия приняли этот вердикт, однако Гондурас и Доминиканская Республика решили пойти дальше и обжаловали это решение в Апелляционной палате ВТО. В качестве причины своей апелляции они называли то, что австралийский закон ограничивает торговлю сигаретами в гораздо большей степени, чем это необходимо для защиты здоровья людей.

10 июня 2020 года эти и другие претензии были отклонены в Апелляционной палате. Ее члены оставили в силе решение 2018 года, подтвердив выводы группы о том, что, принимая закон об упаковке сигарет, власти Австралии стремились обеспечить защиту здоровья населения за счет сокращения потребления табака и что такой шаг ограничивает торговлю ровно настолько, насколько это необходимо для достижения этой цели.

Эксперты секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака на протяжении всего процесса по спорному делу предоставляли ВТО свои экспертные заключения.

Отказав в удовлетворении апелляционных жалоб Доминиканской Республики и Гондураса, в ВТО закрыли дело по австралийскому закону. Этот закон выдержал все нападки, в том числе внутренние юридические споры и претензии в рамках инвестиционных договоров.