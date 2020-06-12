Виктория Тарасова считает, что из-за пандемии люди стали агрессивными.

Очередной поход Виктории Тарасовой в супермаркет закончился серьезной потасовкой. На звезду «Глухаря» и «Карпова» напала одна из посетительниц. Виктория до сих пор пребывает в ужасе от произошедшего.

– Перед выходом из дома я всегда надеваю маску, – рассказывает Виктория. – А вот перчатками не пользуюсь, потому что не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно.

Сделав покупки, Тарасова направилась к кассе. Виктория стала выкладывать продукты на ленту.

– Передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары, – продолжает Тарасова. – Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо.

Тарасова растерялась: такой агрессии она не ожидала. В считаные секунды посетительница накинулась на актрису.

– Она стала меня бить по рукам и кричать: «Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это все мое!» – смеется Виктория. – Я попыталась остудить ее пыл, попросила успокоиться. Но разбушевавшуюся тетеньку было не остановить. Вы бы видели лицо кассира в тот момент! Все же думают, когда меня видят, что перед ними стоит Зимина из «Глухаря». Она преступников одной левой укладывает, а уж с обычной женщиной разберется в два счета! Но я, естественно, в драку не полезла, силой отвечать не стала. Зачем мне связываться с разъяренной женщиной? Она, кстати, эти губки брать не стала. Швырнула их обратно на ленту. Я взяла их себе и до сих пор ими пользуюсь. Они прекрасные – очень практичные и удобные!

По словам Тарасовой, в последнее время она заметила, что из-за коронавируса многие стали агрессивными.

– Я ей говорю: «А то, что вы меня хватаете своими руками, это нормально?» – продолжает Виктория. – Тем более же губки были в упаковке. Неужели она думает, что их никто не трогал, когда они лежали на полке. Это же психушка! Кассирша меня успокоила. Говорит, в последнее время и не такое случается. Все же хочется пожелать, чтобы, несмотря на неспокойную ситуацию, мы сохраняли самообладание. Нужно оставаться людьми!