Глава Офиса президента обсудил с белорусским коллегой предстоящий визит и углубление сотрудничества между двумя странами.

«В рамках рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества. Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.

Указано, что собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

Также сообщается, что Андрей Ермак и Игорь Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры.

«Глава администрации президента Беларуси назвал значительным успехом возобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Республики Беларусь», — указано в сообщении.

Отмечается, что отдельно руководитель Офиса Президента Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Также Андрей Ермак и Игорь Сергиенко подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительствам Украины и Беларуси удастся минимизировать влияние пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского «талантливым». Об этом он сказал, оценив возможность появления в Беларуси оппозиции как в Украине или Армении.