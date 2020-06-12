Президент Беларуси посетил 12 июня Полоцк, где затронул темы заготовки кормов для скота, переработки мусора. А еще Александр лукашенко призвал белорусов скупать дома и участки за городом, пообещав упростить процедуру покупки.

“Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую «будку», как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии”, — призвал президент.

“Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — продолжил Александр Лукашенко.

Для того, чтобы ускорить процесс оформления таких покупок. “Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах. «Заплатил деньги — получил документ на владение землей», — считает президент Беларуси.