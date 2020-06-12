При том, что в Западной Европе пандемия идет на убыль, в ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии число случаев COVID-19 только растет. В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказывают всестороннюю поддержку Казахстану, а также Таджикистану, куда организация направила команду собственных экспертов и польских медиков, работавших в Италии.

На борту самолета, прибывшего в Душанбе 7 июня, находились не только польские специалисты и эксперты ВОЗ, но и тонна медицинского оборудования. Этот «десант» стал началом широкомасштабной операции, в которой будут задействованы чрезвычайные медицинские бригады и мобильные лаборатории. Польские медики, работавшие в собственной стране и в Италии, получили бесценный опыт, которым уже поделились с коллегами в Кыргызстане, а теперь пришли на помощь работникам здравоохранения Таджикистана.

«Опыт польской чрезвычайной медицинской бригады, приобретенный в ходе борьбы со вспышками COVID-19 в Италии, Польше и Кыргызстане, может послужить важным подспорьем для любой страны, и приезд этой бригады в Таджикистан демонстрирует, что международное сотрудничество способно играть ключевую роль в защите людей от данного заболевания, – отмечает д-р Бахтыгуль Каррыева, исполняющая обязанности постоянного представителя ВОЗ в Таджикистане. – Мы благодарны правительству Польши за то, что, действуя в соответствии с принципом солидарности, оно дает возможность Таджикистану пользоваться столь богатым опытом польских специалистов».

На протяжении трех недель 23 специалиста польской команды, в состав которой входят анестезиологи, врачи-инфекционисты, медсестры, фельдшеры и специалисты по вопросам гуманитарной помощи, будут работать бок о бок со своими таджикскими коллегами. Они поделятся опытом в области лечения тяжелых случаев COVID-19 и профилактики распространения этого заболевания. По просьбе правительства Таджикистана ВОЗ также мобилизует медицинских специалистов и экспертов по лабораторной диагностике из Германии, России и Великобритании.

По словам эксперта Европейского бюро ВОЗ д-ра Олега Стороженко, чрезвычайные медицинские бригады и мобильные лаборатории быстрого реагирования будут оказывать поддержку властям в борьбе с COVID-19 в разных частях страны, включая самые отдаленные районы. Они помогут увеличить объемы тестирования, усовершенствовать систему отслеживания и изоляции контактов, наладить процесс сортировки и перенаправления больных и оптимизировать оказываемую пациентам помощь.

Эксперты, направленные ВОЗ, вместе с коллегами в Таджикистане также помогут создать центр по реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, расширить меры сдерживания инфекции и укрепить механизмы информирования населения и взаимодействия с местными жителями. На сегодняшний в день в Таджикистане зарегистрировано 4690 случаев заражения COVID-19.

В соседнем Казахстане на сегодня подтверждено 13 559 случаев коронавируса, в борьбе с которым властям активную поддержку оказывает местное представительство ООН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила Казахстану почти 3 млн долларов на закупку лабораторного оборудования и 120 000 предметов индивидуальной защиты для медиков. Эксперты ВОЗ также собирают и анализируют данные с целью извлечь уроки из нынешней ситуации, поделиться ими с другими странами региона, которые готовятся встретить вторую волну пандемии.

Одновременно Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с правительством ищут возможность возобновить плановую иммунизацию детей, а также разрабатывают планы возвращения детей в школы осенью. Международная организация по миграции (МОМ), в свою очередь, оказала помощь, в том числе юридическую, 700 мигрантов и их семей. В МОМ также организовали «горячую линию» для тех мигрантов, которые могут попасть в сети торговцев людьми.

А в Программе развития ООН провели опрос владельцев 2000 малых и средних предприятий с тем, чтобы оценить, как COVID-19 сказался на частном секторе, и наметить стратегию возобновления работы этих компаний. Представительство ООН в Казахстане вместе с партерами также ведет работу по пресечению дезинформации о COVID-19 и распространению фактических данных, как в социальных сетях, так и в традиционных СМИ.