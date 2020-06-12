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10 июня в одной из деревень Слуцкого района 32-летний мужчина напал на участкового милиционера и ранил его ножом. Об этом информирует пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Правоохранитель пришел к жителю Слуцкого района домой, чтобы доставить его в ИВС и далее отправить в лечебно-трудовой профилакторий. Хозяин дома был пьян и достал нож, угрожая милиционеру.

Участковый попросил мужчину выйти на улицу, чтобы родственники агрессора случайно не пострадали. В этот момент сельчанин бросился в окно, разбив стекло, и попытался сбежать.

Инспектор догнал убегающего мужчину и попытался его задержать, сельчанин начал угрожать ножом. Участковый получил незначительное ранение руки, но выбил оружие. После на нападавшего были надеты наручники.

В Слуцком районе мужчина ранил ножом участкового милиционера

Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что сельчанин ранее был судим за подобные преступления: нападал на милиционера в деревне и ударял оперативника в райотделе милиции. Также житель Слуцкого района более 40 раз привлекался к административной ответственности за злоупотребление алкоголем.

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