В Могилеве задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. Об этом TUT.BY сообщили несколько членов инициативной группы претендента.

Позже в штабе Виктора Бабарико подтвердили информацию о задержании Дударева. Кроме того, сегодня, 12 июня, задержан также член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов.

— В Могилеве задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. С помощью инициативной группы найден адвокат, он приступил к работе. В Гомеле один из членов инициативной группы был предупрежден о привлечении к административной ответственности за публикацию в социальной сети материалов, публикация была размещена много лет назад, в школьные годы. Также с утра 12.06 поступила информация о задержании еще одного члена инициативной группы — руководителя местного филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова, по данному вопросу выясняем обстоятельства, — рассказали TUT.BY в штабе.

В штабе просят представителей инициативной группы в случае возникновения вопросов со стороны правоохранительных органов связываться со штабом, чтобы он оказал всю необходимую помощь.

Владимир Дударев в прошлом чиновник. В 2018 году был назначен заместителем председателя Могилевского горисполкома, он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Горисполком Дударев покинул в октябре 2019 года.

В 2016 году, когда Дударев возглавлял отдел строительства в Могилевском горисполкоме, к нему возникли вопросы у правоохранителей: Владимир Дударев и жена зампреда Могилевского облисполкома забрали чердак дома в самом центре Могилева и сделали двухуровневые квартиры. Дело даже дошло до суда. Прокурор Могилева обратился с гражданским иском, в котором просил признать регистрацию недвижимого имущества недействительной.

Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Как рассказал в интервью TUT.BY Виктор Бабарико, обыски прошли и у его друзей. На 19.30 друзья так и не вышли с ним на связь: их увезли на «беседу» 10 часов назад, их статус — опрашиваемые.

Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.