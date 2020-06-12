В совместном заявлении «Газпромбанк» (АО) (текущая доля в Белгазпромбанке – 49,818%) и ПАО «Газпром» (доля – 49,818%) отмечают, что ОАО «Белгазпромбанк» является важным элементом долгосрочного экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации.

Они заявляют, что в отношении него совершаются действия в нарушение законодательства. Правление Национального банка Беларуси незаконно предприняло шаги по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Параллельно проходили задержания правоохранителями полномочных членов правления Белгазпромбанка.

Заявители отмечают, что такие грубые нарушения законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года), затрагивают не только интересы российских акционеров Белгазпромбанка, но также интересы клиентов. Они намерены добиваться защиты своих прав всеми доступными средствами.