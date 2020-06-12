В совместном заявлении «Газпромбанк» (АО) (текущая доля в Белгазпромбанке – 49,818%) и ПАО «Газпром» (доля – 49,818%) отмечают, что ОАО «Белгазпромбанк» является важным элементом долгосрочного экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации.
Они заявляют, что в отношении него совершаются действия в нарушение законодательства. Правление Национального банка Беларуси незаконно предприняло шаги по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Параллельно проходили задержания правоохранителями полномочных членов правления Белгазпромбанка.
Заявители отмечают, что такие грубые нарушения законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года), затрагивают не только интересы российских акционеров Белгазпромбанка, но также интересы клиентов. Они намерены добиваться защиты своих прав всеми доступными средствами.
11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований нагрянули в головной офис Белгазпромбанка, а также в компании «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр».
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико не исключает, что эти события носят политический характер и касаются непосредственно его личности.