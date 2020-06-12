Белорусские правозащитники в совместном заявлении потребовали обеспечить гражданам страны фундаментальные права и свободы и прекратить запугивать участников избирательной кампании.

Белорусские правозащитники обратились к властям с призывом прекратить давление и запугивание людей, участвующих в президентской избирательной кампании. В опубликованном в четверг, 11 июня, заявлении говорится, что впервые в истории Беларуси подготовка к выборам президента проходит в «атмосфере страха, угроз и запугивания». Избирательная кампания сопровождается задержаниями и арестами «активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей», указывают авторы документа.

Одним из последних примеров давления на независимых кандидатов стали прошедшие 11 июня обыски в головном офисе»Белгазпромбанка», возглавляемого участником президентской кампании Виктором Бабарико, отмечается в заявлении. Еще один кандидат в президенты, Светлана Тихановская, попросила членов своей инициативной группы на протяжении ближайших дней не проводить пикетов по сбору подписей, опасаясь, что власти используют акции как повод для преследований сборщиков подписей. Упомянуты в документе и обвинения, выдвинутые Следственным комитетом блогеру Сергею Тихановскому, который был намерен зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, но не смог этого сделать, поскольку во время, отведенное для регистрации, находился в СИЗО.

Подобные условия не способствуют проведению честных и справедливых выборов, подчеркивается в заявлении. Его авторы также напоминают, что в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ Беларусь обязалась «уважать право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса».

Правозащитники требуют от властей соблюдать основные права человека

Правозащитники призвали белорусские власти обеспечить гражданам страны «полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека». Важно, в частности, предоставить право на свободу выражения мнения и мирные собрания, право быть избранным на свободных выборах и не подвергаться произвольным задержаниям, отмечают авторы заявления. Они также требуют прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании.

Заявление подписали незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», РОО «Правовая инициатива», ПУ «Белорусский документационный центр», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».

Сбор подписей, необходимых для выдвижения кандидатов в президенты, ведут 14 инициативных групп. Этот этап избирательной кампании завершится 19 июня. Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.