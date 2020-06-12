Вчера, 11 июня 2020 года, площадка MolaMola приостановила прием средств от пользователей, сообщает newsbel.by.

На странице проекта в Facebook сообщается: «Сегодня с 19:10 начались ошибки по переводам авторам кампаний на MolaMola. Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка, — и уточняется, — Решение о блокировке принято руководством банка». В записи также говорится: «Команда „МолаМола“ будет сейчас делать все возможное, чтобы восстановить работу сайта».

В настоящее время можно ознакомиться с уже завершенными кампаниями и посмотреть, кого поддерживали люди.

Запуск MolaMola состоялся 27 марта 2019 года. Она является одной из популярных белорусских краудфандинговых платформ.