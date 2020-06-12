Бывшая председатель Нацбанка Надежда Ермакова может возглавить «Белгазпромбанк».

Эту информации подвердила NN.BY сама экс-глава Нацбанка.

«Такое предложение действительно есть, мне из банка предложили. Но когда это будет рассматриваться, не знаю», — пояснила она.

Ермакова заверила, что имеет аттестацию и, таким образом, соответствует формальным требованиям к управляющему банку.

Предыдущим председателем правления «Белгазпромбанка» был Виктор Бабарико. В настоящее время он выдвигается кандидатом в президенты.

«Белгазпромбанк» на 99,9% принадлежит структурам российского «Газпрома».