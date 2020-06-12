Александр Лукашенко поручил активнее использовать местные виды топлива вместо использования нефти и газа, сообщает пресс-служба президента.

По информации пресс-службы, Лукашенко на совещании в Полоцке обратил внимание, что, например, «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами». «А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал Лукашенко.

«Молодцы, развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо», — добавил президент.

Он также поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию. «Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции», — заявил Лукашенко.