Продовольственным рынкам предстоит не один месяц неопределенности из-за COVID-19, однако агропродовольственный сектор должен продемонстрировать больше устойчивости к кризису пандемии, чем остальные сектора, отмечает ФАО в своем докладе.

В докладе «Продовольственный прогноз» приводятся первые прогнозы по тенденциям в производстве и на рынке в 2020-2021 годах в отношении наиболее широко торгуемых в мире видов продовольственных сырьевых товаров — зерновых, масличных культур, мяса, молочной продукции, рыбы и сахара.

«Воздействие пандемии COVID-19 ощущается — в различной степени — во всех секторах продовольствия, которые анализируются ФАО. Тогда как COVID-19 создал серьезную угрозу для продовольственной безопасности, в целом, как показывает наш анализ, с глобальной точки зрения, рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров оказываются более устойчивыми к пандемии, чем многие другие сектора. При этом, конечно, из-за масштабов вызова и огромной неопределенности, связанной с ним, международному сообществу следует не терять бдительности и быть готовым реагировать, если и когда потребуется», — сказал Бубакер Бен-Белхассен, директор Отдела торговли и рынков ФАО.

Несмотря на неопределенность, вызванную пандемией, первые прогнозы ФАО на сезон 2020-2021 годов указывают на неплохую ситуацию в области спроса и предложения для зерновых. Первые данные о видах на урожай позволяют предположить, что производство зерновых в мире в 2020 году превысит рекордный уровень прошлого года на 2,6%.

Объем торговли зерновыми в мире в 2020-2021 годах, по прогнозам, составит 433 млн тонн, что на 2,2% (9,4 млн тонн) выше по сравнению с 2019-2020 годами, и достигнет нового рекордного уровня в свете ожидаемого роста торговли всеми основными видами зерновых.

По прогнозам, производство мяса в 2020 году упадет на 1,7% из-за болезней животных, связанных с COVID-19 нарушений в работе рынка и все еще ощущаемых последствий засухи.

Международная торговля мясом должна достичь небольшого прироста, — хотя существенно меньшего, чем в 2019 году, — главным образом, за счет повышенного импорта со стороны Китая.

Международные цены на мясо с января 2020 года упали на 8,6%, причем самое резкое падение пришлось на баранину, за которой следуют мясо птицы и свинина, все из-за воздействия мер, связанных с COVID-19, включая последовавшие за ними перебои в логистике, резкий спад в глобальном импортном спросе и значительные объемы нераспроданных мясных продуктов.

Пандемия COVID-19 в этом году продолжит серьезно сказываться на рынках морепродуктов, особенно свежей продукции и популярных в ресторанах видов рыбы. Что касается предложения, рыбопромысловые флота бездействуют, а производители аквакультуры резко сократили планы по созданию товарных запасов.

Пандемия нанесет особенно серьезный удар по глобальному производству креветки и лосося. Сезон разведения креветки в Азии, который обычно начинается в апреле, теперь отложен до июня-июля. Например, в Индии, объемы выращивания креветки, как ожидается, упадут на 30-40 процентов.

Кроме того, в мире значительно снижается спрос как на свежую, так и на замороженную креветку, а спрос на лосося в 2020 году должен сократиться как минимум на 15%. Сильно упали розничные цены, в особенности на свежего лосося и форель, и они вряд ли восстановятся в ближайшее время.

Согласно прогнозам, производство сахара в мире в 2019-2020 годах сократится второй год подряд и упадет ниже уровня оценки глобального потребления — впервые за три года.

Торговля сахаром, как ожидается, вырастет благодаря низким ценам и пополнению запасов рядом традиционных стран-импортеров.

Пока ожидание дефицита в производстве сахара в мире в сезоне 2019-2020 годов практически никак не сказалось на международных ценах на сахар, которые падают с середины 2017 года и находятся ниже оцениваемого уровня производственных затрат для большинства мировых производителей.

Несмотря на нарушения на рынках из-за пандемии COVID-19, производство молока в мире демонстрирует устойчивость и, возможно, подрастет в 2020 году на 0,8%. Однако экспорт молочной продукции в мире должен сократиться на 4% ввиду неустойчивого спроса на импорт.

Несмотря на вялые перспективы спроса, связанные, помимо прочего, с пандемией, последние прогнозы ФАО на 2019-2020 годы по масличным семенам и продуктам из них указывают на ужесточение ситуации в области спроса и предложения в мире, вызванное заметным сокращением производства.

Согласно предварительным прогнозам на 2020-2021 годы, спрос может по-прежнему превышать предложение.

В доклад включена отдельная статья, в которой проводится сравнение текущего кризиса COVID-19 в области здравоохранения с кризисами 2007-2009 годов, выявляются отличия и сходства в разрезе стран и продовольственных сырьевых товаров, а также анализируются текущие и вероятные последствия пандемии, главным образом, для международных рынков продовольствия.

Также предлагается информативный анализ того, как вернуть рынки к нормальной работе, даже если темпы распространения инфекции не будут поставлены под контроль.

В заключение в статье делается вывод, что, по сравнению с глобальным кризисом продовольственных цен 2007-2008 годов, мир теперь справляется лучше: глобальные перспективы в производстве продовольствия остаются положительными, запасы высокими, международные цены на продовольствие низкими, а торговля имеет более широкую базу и охватывает большее число стран-импортеров и экспортеров. Кроме того, теперь директивные органы получили опыт работы в условиях глобального кризиса, лучше информированы и подготовлены.

Однако при том, что в мире достаточно еды для всех, значительный спад в экономическом развитии из-за пандемии вылился в проблему доступа к продовольствию, ограничив возможности граждан получать достаточно питательную пищу или ее достаточное количество, в особенности в странах, и до COVID-19 страдавших от голода и других кризисов.