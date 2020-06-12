Викторию Аверьянову приговорили к трем годам лишения свободы и применили амнистию на 1 год, адвокаты заявили о том, что будут обжаловать приговор.

Суд Фрунзенского района Минска огласил обвинительный приговор Виктории Аверьяновой и назначил ей 3 года лишения свободы в колонии общего режима, передает Sputnik.

Дело Виктории Аверьяновой, дочери белорусского олигарха, которая обвиняется в преступлении, связанном с неуплатой налогов, суд начал рассматривать в открытом судебном заседании менее месяца назад. Обвиняемая с конца 2019 года находится под стражей.

Аверьяновна признана виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также применил к ней амнистию, сократив срок назначенного наказания на 1 год. Суд также постановил учесть в срок отбывания наказания время проведенное под стражей — с учетом одних суток за одни сутки. Таким образом получается по приговору с учетом амнистии 2 года колонии, а с учетом того, что она 9 месяцев находилась под стражей, — чуть более года.

Суд также пояснил, что мера наказания, связанная с лишением свободы, к Аверьяновой применена в связи с тем, что не погашена полностью сумма причиненного ущерба.

Гособвинитель просила для нее 4 года лишения свободы. Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор. Обвиняемая находится под стражей в СИЗО номер 1 ГУВД Минска.

Дело в отношении бывшего руководителя ЗАО «Интэкс» Виктории Аверьяновой расследовал центральный аппарат СК Беларуси.

Ранее со ссылкой на СК сообщалось, что в ходе расследования была установлена неуплата в бюджет Республики Беларусь налогов в сумме свыше 892 тысяч рублей за периоды с 2009 по 2015 год.

Кроме этого, в рамках этого же дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Юрия Аверьянова, который проживает на территории Германии.