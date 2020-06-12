12 июня – День России. Он был установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Как сообщило российское посольство в Беларуси, в связи с эпидемиологической ситуацией основные мероприятия, посвященные этому государственному празднику, пройдут в Минске в режиме онлайн.

В специальном разделе «День России» на официальном сайте (belarus.mid.ru) и в социальных сетях посольства (Youtube, Вконтакте), а также на сайте представительства Россотрудничества в Минске (blr.rs.gov.ru) представлены презентационные видео- и фотоматериалы, а также записи концертов известных российских исполнителей и коллективов.

Видеоролики о России, российско-белорусском сотрудничестве транслируются на огромном экране торгового центра «Галерея Минск», на Немиге, у Дворца спорта, на площадях Якуба Коласа и Октябрьской, мегаборде на проспекте Победителей, 102.

12–14 июня в Верхнем городе белорусской столицы представлена фотовыставка «Россия – от Калининграда до Владивостока», специально подготовленная информационным агентством ТАСС.