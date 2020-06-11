11 июня потенциальный кандидат в президенты собрал пресс-конференцию, которая в основном была посвящена событиям, связанным с проверками в Белгазпромбанке и в некоторых других компаниях – клиентах этой финансовой структуры.

Утром этого дня сотрудники Департамента финансовых расследований нагрянули в головной офис Белгазпромбанка, а также в компании «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр».

Виктор Бабарико не исключает, что эти события носят политический характер. Он объяснил, что был готов к различным действиям в отношении него, но никак не предполагал, что жертвами окажутся люди, с которыми он работал или знаком.

«Цинично направлять их (действия) на людей, вина которых состоит в том, что они просто работали в организации, которой руководил я, являются моими друзьями. Я считаю это верхом человеческой непорядочности», – сказал он.

Политик обратился к оказавшимся перед необходимостью выполнять указания правоохранительным органам: «Я попрошу их только об одном – соблюдайте законодательство нашей страны».

На вопрос, будет ли его штаб корректировать в данных условиях методы своей работы, он ответил, что сегодняшние события стали катализатором для активизации действий его сторонников. Эта инициатива исходит непосредственно от членов его группы. Он также пояснил, что срок активного сбора подписей они наметили до 15 июня.

К вечеру Виктор Бабарико в телеграм-канале опубликовал обращение к своей инициативной группе, назвав ее участников супергероями. «Собранное рекордное количество подписей за альтернативного выдвиженца тому подтверждение», – объяснил он свою оценку их работы.

Претендент в кандидаты в президенты предупредил своих сторонников о необходимости соблюдения перчаточно-масочного режима и не поддаваться на провокации. Обращаясь к ним, он провозгласил: «Мы верим в вас и в то, что построим новую Беларусь. Ничего не бойтесь, вместе победим!»