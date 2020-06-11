В 12 часов ночи на улице Дзержинского 24-летний водитель автомобиля «Пежо» совершил наезд на пенсионера.

Молодой человек двигался со стороны площади Ленина в направлении улицы 17-сентября. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он проявил невнимательность и не заметил пешехода, который пересекал дорогу слева направо по ходу его движения. В результате происшествия 63-летний пенсионер получил серьезные травмы, с которыми и был доставлен в больницу.

Необходимо также отметить тот факт, что предполагаемый виновник аварии не имел права управления.

По факту ДТП проводится проверка.