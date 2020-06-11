В Беларуси будет утвержден список стран, после приезда из которых не потребуется самоизоляция. Об этом в эфире ОНТ сообщила заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. Сейчас при въезде в Беларусь из стран, где регистрируются случаи COVID-19, требуется 14 дней находиться на самоизоляции. Фактически, это все страны мира.

«Сегодня уже готов проект, который, я надеюсь, в ближайшее время будет действовать, который определяет перечень стран, выезд из которых и возвращение в Республику Беларусь, либо приезд из Республики Беларусь, не требует проведения режима самоизоляции. Это те страны, которые сегодня благополучные по эпидситуации. В основном это страны Евросоюза и ряд других. Список еще уточняется», — сказала Наталья Жукова, цитирует reform.by.

Она надеется, что список будет пополняться.

Наталья Жукова сообщила также, что Минздрав предоставил возможность платно пройти тест на коронавирус для выезжающих за границу. Его можно сделать в РНПЦ эпидемиологии и еще 8 учреждениях. Тест делается по предварительной записи. При этом его выполняют при наличии авиабилета или оснований для выезда: работа, учеба и т.д. В настоящее время делается порядка 100 таких тестов в день.